Tournoi Just Dance Espace Ludothèque de Cravant Deux Rivières
Tournoi Just Dance Espace Ludothèque de Cravant Deux Rivières samedi 4 juillet 2026.
Deux Rivières
Tournoi Just Dance
Espace Ludothèque de Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi Just Dance avec de nombreux lots à remporter, ouvert à tous ! .
Espace Ludothèque de Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com
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English : Tournoi Just Dance
L’événement Tournoi Just Dance Deux Rivières a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois