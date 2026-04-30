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Tournoi Just Dance Espace Ludothèque de Cravant Deux Rivières

Tournoi Just Dance Espace Ludothèque de Cravant Deux Rivières samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Espace Ludothèque de Cravant

Adresse : 55 Rue d'Orléans

Ville : 89460 Deux Rivières

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Deux Rivières

Tournoi Just Dance

Espace Ludothèque de Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Tournoi Just Dance avec de nombreux lots à remporter, ouvert à tous !   .

Espace Ludothèque de Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20  bfse.cravant@gmail.com

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English : Tournoi Just Dance

L’événement Tournoi Just Dance Deux Rivières a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois