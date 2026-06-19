Bal des voisins à la Ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes
Bal des voisins à la Ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Bal des voisins à la Ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes Jeudi 23 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre. Vente de légumes, bar et restauration sur place.
Proposé par les membres du groupe d’entraide Villejean-Beauregard
Un bal des voisins sur le thème des années 80 et du disco-funk est proposé par des membres du groupe d’entraide Villejean-Beauregard. Un moment convivial, ouvert à toutes et tous ! Vous pourrez également découvrir le quotidien du groupe d’entraide Villejean-Beauregard grâce à la projection du documentaire Le temps d’un échange, réalisé par l’association Zéro de Conduite. Enfin, profitez de la vente de légumes de la ferme, ainsi que d’un bar et d’une restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T23:00:00.000+02:00
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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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