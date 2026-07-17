Tri-troc mobile, Boulevard Albert 1er, face au n°46, Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile 20 – 25 juillet Boulevard Albert 1er, face au n°46 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T13:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Boulevard Albert 1er, face au n°46 Boulevard Albert 1er, Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Quartier Bréquigny