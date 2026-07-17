AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile, Boulevard Albert 1er, face au n°46, Rennes
lundi 20 juillet 2026 · Boulevard Albert 1er, face au n°46 · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile 20 – 25 juillet Boulevard Albert 1er, face au n°46 Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T13:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Boulevard Albert 1er, face au n°46 Boulevard Albert 1er, Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny
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