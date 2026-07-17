UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Tri-troc mobile, Boulevard Albert 1er, face au n°46, Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Boulevard Albert 1er, face au n°46 · Rennes

Tri-troc mobile, Boulevard Albert 1er, face au n°46, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Boulevard Albert 1er, face au n°46
Adresse
Boulevard Albert 1er, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile 20 – 25 juillet Boulevard Albert 1er, face au n°46 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T13:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Boulevard Albert 1er, face au n°46 Boulevard Albert 1er, Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)