Montfaucon-en-Velay

bal d’halloween

boulodrome Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 22:00:00

fin : 2026-10-24 03:00:00

Date(s) :

2026-10-24

bal d’Halloween au boulodrome organisé par le club des jeunes.

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boulodrome Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

halloween ball at the boulodrome organized by the youth club.

L’événement bal d’halloween Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme