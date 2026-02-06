Brocante et vide grenier Montfaucon-en-Velay
Brocante et vide grenier Montfaucon-en-Velay mercredi 12 août 2026.
Brocante et vide grenier
Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
2026-08-12
Venez chiner et découvrir des trésors toute la journée ! Que vous soyez amateur d’antiquités, de curiosités ou à la recherche de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous. Profitez d’une ambiance conviviale et animée tout au long de la journée.
Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and browse and discover treasures all day long! Whether you’re a lover of antiques, curios or looking for a bargain, this is the event for you. Enjoy a friendly, lively atmosphere all day long.
