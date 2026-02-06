Brocante et vide grenier

Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez chiner et découvrir des trésors toute la journée ! Que vous soyez amateur d’antiquités, de curiosités ou à la recherche de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous. Profitez d’une ambiance conviviale et animée tout au long de la journée.

.

Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and browse and discover treasures all day long! Whether you’re a lover of antiques, curios or looking for a bargain, this is the event for you. Enjoy a friendly, lively atmosphere all day long.

L’événement Brocante et vide grenier Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme