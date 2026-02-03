Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay
Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay vendredi 3 juillet 2026.
Concours de pétanque
parking de la Poste Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
2026-07-03
19h Concours de pétanque en nocturne. L’ambiance sera familiale et amicale. Notre buvette sera, elle aussi du rendez vous. On compte sur votre présence
parking de la Poste Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
7pm Petanque competition by night. A friendly, family atmosphere. Our refreshment bar will also be on hand. We look forward to seeing you there
