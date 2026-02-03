Concours de pétanque

parking de la Poste Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

2026-07-03

19h Concours de pétanque en nocturne. L’ambiance sera familiale et amicale. Notre buvette sera, elle aussi du rendez vous. On compte sur votre présence

parking de la Poste Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

7pm Petanque competition by night. A friendly, family atmosphere. Our refreshment bar will also be on hand. We look forward to seeing you there

L’événement Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme