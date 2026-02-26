Montfaucon-en-Velay

Randonnée la Fonconèche

Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

en fonction du circuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:30:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Marche 2 circuit 8 et 15 km (6 à 8€) VTT 2 parcours 25 km D+520 8€- 50 km D+1020 12€- Départ et inscriptions de 7h30 à 13h au gymnase.

Organisée par le club cyclo

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Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Walking 2 circuits 8 and 15 km (6 to 8?) ? Mountain biking 2 circuits 25 km D+520 8?- 50 km D+1020 12?- Start and registration from 7.30 a.m. to 1 p.m. at the gymnasium.

Organized by the cyclo club

L’événement Randonnée la Fonconèche Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-28 par Haut Pays du Velay Tourisme