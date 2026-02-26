Randonnée la Fonconèche Montfaucon-en-Velay
Randonnée la Fonconèche Montfaucon-en-Velay samedi 27 juin 2026.
Montfaucon-en-Velay
Randonnée la Fonconèche
Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
en fonction du circuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:30:00
fin : 2026-06-27 13:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Marche 2 circuit 8 et 15 km (6 à 8€) VTT 2 parcours 25 km D+520 8€- 50 km D+1020 12€- Départ et inscriptions de 7h30 à 13h au gymnase.
Organisée par le club cyclo
.
Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Walking 2 circuits 8 and 15 km (6 to 8?) ? Mountain biking 2 circuits 25 km D+520 8?- 50 km D+1020 12?- Start and registration from 7.30 a.m. to 1 p.m. at the gymnasium.
Organized by the cyclo club
L’événement Randonnée la Fonconèche Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-28 par Haut Pays du Velay Tourisme
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