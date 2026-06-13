Visite guidée de la collection des 12 tableaux flamands rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay lundi 6 juillet 2026.

Montfaucon-en-Velay

Visite guidée de la collection des 12 tableaux flamands

rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

11h: visite guidée de la collection unique de 12 peintures flamandes du 16ème siècle à la chapelle Notre-Dame. 5.50€, gratuit pour les enfants.

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rue Notre Dame chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

11am: guided tour of the unique collection of 12 Flemish paintings from the 16th century in the Chapel of Our Lady. 5.50€, free for children.

L’événement Visite guidée de la collection des 12 tableaux flamands Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme