Passage voitures anciennes Montfaucon-en-Velay
Passage voitures anciennes Montfaucon-en-Velay dimanche 28 juin 2026.
Montfaucon-en-Velay
Passage voitures anciennes
Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Amateurs de vieilles voitures, venez apprécier le spectacle de la traversée du village par des véhicules de collection, témoins d’un riche passé industriel.
Cette traversée aura lieux approximativement entre 17h15 et 18 h
.
Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Fans of old cars, come and enjoy the spectacle of vintage vehicles passing through the village, bearing witness to its rich industrial past.
The drive will take place between approximately 5.15 and 6 p.m
L’événement Passage voitures anciennes Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme
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