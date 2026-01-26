Festi’banquet Montfaucon-en-Velay
Festi’banquet Montfaucon-en-Velay samedi 6 juin 2026.
Festi’banquet
gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
plus de 14 ans
Festi’banquet 30 ans du Comité des Fêtes ! Journée festive avec banquet complet (entrée, plat, fromage, dessert). 40€ adultes (+14 ans), 25€ enfants. RDV 12h au gymnase. Billets Office de Tourisme.
gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Festi’banquet 30 years of the Comité des Fêtes! Festive day with full banquet (starter, main course, cheese, dessert). 40? adults (+14 years), 25? children. Meet at 12 noon in the gymnasium. Tickets: Tourist Office.
L’événement Festi’banquet Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-26 par Haut Pays du Velay Tourisme