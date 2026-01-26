Festi’banquet Montfaucon-en-Velay

Festi’banquet

Festi’banquet 30 ans du Comité des Fêtes ! Journée festive avec banquet complet (entrée, plat, fromage, dessert). 40€ adultes (+14 ans), 25€ enfants. RDV 12h au gymnase. Billets Office de Tourisme.

gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Festi’banquet 30 years of the Comité des Fêtes! Festive day with full banquet (starter, main course, cheese, dessert). 40? adults (+14 years), 25? children. Meet at 12 noon in the gymnasium. Tickets: Tourist Office.

