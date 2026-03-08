Trail des Flammes Montfaucon-en-Velay
Trail des Flammes Montfaucon-en-Velay samedi 4 juillet 2026.
Trail des Flammes
GYMNASE Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Choisissez votre défi trail de 13, 24 ou 35 km, ou randonnée 10 km. Courrez solidaire !
. Inscriptions new.sportsnconnect.com/members/events/registration/trials/4qQqbfumHwaBT56wnEzJCm
GYMNASE Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Choose your challenge: 13, 24 or 35 km trail, or 10 km hike. Run in solidarity!
. Registration: new.sportsnconnect.com/members/events/registration/trials/4qQqbfumHwaBT56wnEzJCm
L’événement Trail des Flammes Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-06 par Haut Pays du Velay Tourisme