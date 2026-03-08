Trail des Flammes Montfaucon-en-Velay

Trail des Flammes

GYMNASE Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Choisissez votre défi trail de 13, 24 ou 35 km, ou randonnée 10 km. Courrez solidaire !

. Inscriptions new.sportsnconnect.com/members/events/registration/trials/4qQqbfumHwaBT56wnEzJCm

.

GYMNASE Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Choose your challenge: 13, 24 or 35 km trail, or 10 km hike. Run in solidarity!

. Registration: new.sportsnconnect.com/members/events/registration/trials/4qQqbfumHwaBT56wnEzJCm

