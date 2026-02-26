Bierathlon et bal Montfaucon-en-Velay
Bierathlon et bal Montfaucon-en-Velay samedi 20 juin 2026.
Montfaucon-en-Velay
Bierathlon et bal
Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
organisé par le Club des Jeunes
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Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
organized by the Club des Jeunes
L’événement Bierathlon et bal Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme