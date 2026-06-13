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Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay dimanche 16 août 2026.

Ville : 43290 Montfaucon-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

16h Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre
Programme montfauconuniverselle.org
Contact 06 32 73 35 01
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Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01 

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English :

4:00 p.m. An invitation to reflection, dialogue, and discussion. Free admission
Program: montfauconuniverselle.org
Contact: 06 32 73 35 01

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme

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