Montfaucon-en-Velay

Rencontres philosophiques et spirituelles

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

16h Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’échange. Entrée libre

Programme montfauconuniverselle.org

Contact 06 32 73 35 01

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Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 73 35 01

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English :

4:00 p.m. An invitation to reflection, dialogue, and discussion. Free admission

Program: montfauconuniverselle.org

Contact: 06 32 73 35 01

L’événement Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme