Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Concours de pétanque

Stade Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

concours de pétanque organisé par le club de foot

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Stade Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

petanque tournament organized by the soccer club

L’événement Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme