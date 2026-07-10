Forum des activités Montfaucon-en-Velay
samedi 5 septembre 2026 · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Forum des activités
gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Vous cherchez une activité pour la rentrée! Faites le plein d’idées de loisirs sportifs, culturels ou artistiques. + de 30 associations présentes . Entrée libre de 9h à 12h .
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gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
If you’re looking for something to do this fall! Fill up on ideas for sporting, cultural or artistic leisure activities. More than 30 associations present. Free admission from 9am to 12pm.
L’événement Forum des activités Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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