Soirée Paella Montfaucon-en-Velay
vendredi 21 août 2026 · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Soirée Paella
restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée Paella avec ambiance musicale latino au restaurant Les Platanes à Montfaucon-en-Velay.
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restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 92 44 lesplatanesvachon@hotmail.com
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English :
Paella Night with Latin music at the restaurant Les Platanes in Montfaucon-en-Velay.
L’événement Soirée Paella Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-07 par Haut Pays du Velay Tourisme
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