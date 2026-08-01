UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfaucon-en-Velay

Soirée Paella Montfaucon-en-Velay

vendredi 21 août 2026 · Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
restaurant Les Platanes
Ville
43290 Montfaucon-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20

Montfaucon-en-Velay

Soirée Paella

restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée Paella avec ambiance musicale latino au restaurant Les Platanes à Montfaucon-en-Velay.
  .

restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 92 44  lesplatanesvachon@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paella Night with Latin music at the restaurant Les Platanes in Montfaucon-en-Velay.

L’événement Soirée Paella Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-07 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire)