Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Soirée Paella

restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée Paella avec ambiance musicale latino au restaurant Les Platanes à Montfaucon-en-Velay.

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restaurant Les Platanes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 92 44 lesplatanesvachon@hotmail.com

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English :

Paella Night with Latin music at the restaurant Les Platanes in Montfaucon-en-Velay.

L’événement Soirée Paella Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-07 par Haut Pays du Velay Tourisme