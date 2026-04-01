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Bal disco du printemps Laguiole

Bal disco du printemps Laguiole

Bal disco du printemps Laguiole jeudi 30 avril 2026.

Ville : 12210 Laguiole

Département : Aveyron

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif :

Laguiole

Bal disco du printemps

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Ne ratez pas le bal du printemps avec DJRed Events, qui se déroulera au gymnase de Laguiole ! Buvette et sandwichs sur place.
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Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 7 86 06 15 09 

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English :

Don’t miss the Spring Ball with DJRed Events at the Laguiole gymnasium! Refreshments and sandwiches on site.

L’événement Bal disco du printemps Laguiole a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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