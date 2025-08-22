Sur la route des matières Laguiole Aveyron
Les entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire exceptionnels et vous feront partager la passion de leur métier !
English :
The companies with the label Entreprises du patrimoine vivant open their doors and invite you to discover their exceptional know-how and share their passion for their profession!
Deutsch :
Unternehmen mit dem Label Entreprises du patrimoine vivant öffnen ihre Türen und laden Sie ein, ihr außergewöhnliches Know-how zu entdecken und die Leidenschaft für ihren Beruf mit Ihnen zu teilen!
Italiano :
Le aziende con il marchio Living Heritage Companies aprono le loro porte e vi invitano a scoprire il loro eccezionale know-how e a condividere la passione per il loro mestiere!
Español :
Las empresas con el sello de Patrimonio Vivo le abren sus puertas y le invitan a descubrir su excepcional saber hacer y a compartir su pasión por su oficio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-08-22 par ADT Aveyron