Trans Aubrac Laguiole

Historiquement, l’ultra trans Aubrac est le premier ultra trail de plus 100km dans le département de l’Aveyron. Utilisé par un bon nombre de coureurs à pied pour découvrir une région et un patrimoine, cette épreuve est une étape incontournable dans la préparation aux échéances de fin d’année comme l’UTMB, le GRP, les Templiers, la Diagonales des fous, etc…

La Trans’Aubrac, 105 km de Bertholène à St Geniez d’Olt passe par Laguiole et Aubrac, en solo ou en relais.

Le trail du Capuchadou part de Laguiole pour rejoindre St Geniez d’Olt en 52 km.

Le trail du Mazuc part de Laguiole pour rejoindre St Geniez d’Olt en 75km.

Sur inscription https://www.trans-aubrac.fr/inscriptions.html

The Trans’Aubrac, 105 km from Bertholène to St Geniez d’Olt passes through Laguiole and Aubrac, solo or in relay.

