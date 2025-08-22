Circuit Vélo et Fromages Sur les traces du Laguiole AOP Laguiole Aveyron

Circuit Vélo et Fromages Sur les traces du Laguiole AOP

Circuit Vélo et Fromages Sur les traces du Laguiole AOP Place de la Mairie 12210 Laguiole Aveyron Occitanie

Allier découvertes gastronomiques et activité de pleine nature, c’est possible. Partez sur les petites routes du territoire à la découverte des spécialités fromagères de l’Aubrac et du Carladez.

https://www.facebook.com/tourismeenaubrac +33 5 65 44 35 76

English :

It’s possible to combine gastronomic discoveries with outdoor activities. Take to the back roads of the region to discover the cheese specialities of Aubrac and Carladez.

Deutsch :

Es ist möglich, gastronomische Entdeckungen mit Aktivitäten in der Natur zu verbinden. Begeben Sie sich auf die kleinen Straßen der Region und entdecken Sie die Käsespezialitäten des Aubrac und des Carladez.

Italiano :

È possibile combinare le scoperte gastronomiche con le attività all’aria aperta. Percorrete le strade secondarie della regione per scoprire le specialità casearie di Aubrac e Carladez.

Español :

Es posible combinar los descubrimientos gastronómicos con las actividades al aire libre. Recorra las carreteras secundarias de la región para descubrir las especialidades queseras de Aubrac y Carladez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-16 par ADT Aveyron