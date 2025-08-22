Circuit de Laguiole Aubrac Laguiole Aveyron

Circuit de Laguiole Aubrac

Circuit de Laguiole Aubrac 12210 Laguiole Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au cœur des hautes terres de l’Aveyron, déroulant ses impressionnantes immensités, le plateau volcanique de l’Aubrac profile ses horizons à l’infini. Tout au long de ce circuit, vous observerez d’innombrables Burons au toit de lauze (anciennes fromageries de montagne). Les paysages qui les entourent où la lumière changeante à tout moment sculpte les courbes et les rochers, créent une ambiance unique. En remontant tranquillement vers Nasbinals, vous serez sur les traces des pèlerins en route vers Compostelle. Arrêtez-vous à mi-parcours et vous profitez des lieux pour déguster dans l’un des nombreux restaurants un Aligot , plat typique de notre région, originellement préparé dans ces fameux Burons. Soyez attentifs, autour de vous l’une des flores les plus riches d’Europe couvre ces plateaux à la belle saison. En continuant, faites un détour par le village d’Aubrac, sur les Chemins de Compostelle Patrimoine mondial de l’Unesco et Grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe pour visiter l’église de la Dômerie et découvrir la Maison de l’Aubrac , une vitrine de l’histoire et des traditions de ce terroir. En chemin, vous passez devant la station de ski de Laguiole où les plus jeunes viennent apprendre la pratique sur les pistes enneigées de l’hiver. Enfin, de retour à Laguiole, flânez dans ce petit bourg animé aux nombreux savoir-faire. En effet, de son célèbre couteau à la fabrication du fromage AOC Laguiole, ce village recèle de nombreuses vitrines attractives.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the Aveyron highlands, unfolding its impressive vastness, the Aubrac volcanic plateau profiles its horizons to infinity. All along this circuit, you will observe innumerable Burons with slate roofs (former mountain cheese dairies). The landscapes surrounding them, where the changing light at any moment sculpts the curves and rocks, create a unique atmosphere. As you slowly ascend towards Nasbinals, you will follow in the footsteps of the pilgrims on their way to Compostela. Stop halfway along the way and enjoy a Aligot , a typical dish of our region, originally prepared in the famous Burons, in one of the many restaurants. Be careful, around you one of the richest flora in Europe covers these plates in the summer season. Continuing on, make a detour to the village of Aubrac, on the UNESCO World Heritage Site and the Council of Europe’s Great Cultural Itinerary, to visit the Dômerie church and discover the Maison de l’Aubrac , a showcase of the history and traditions of this region. On the way, you will pass by the Laguiole ski resort where the youngest come to learn how to ski on the snowy winter slopes. Finally, back in Laguiole, stroll in this small lively village with many skills. Indeed, from its famous knife to the making of the AOC Laguiole cheese, this village conceals many attractive shop windows.

Deutsch :

Im Herzen des Hochlandes von Aveyron entfaltet das vulkanische Plateau von Aubrac seine beeindruckenden Weiten und seine unendlichen Horizonte. Entlang dieser Strecke werden Sie unzählige Burons mit Schieferdächern (ehemalige Bergkäsereien) sehen. Die sie umgebenden Landschaften, in denen das jederzeit wechselnde Licht die Kurven und Felsen modelliert, schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Wenn Sie gemächlich nach Nasbinals hinaufsteigen, befinden Sie sich auf den Spuren der Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Halten Sie auf halber Strecke an und Sie nutzen die Umgebung, um in einem der zahlreichen Restaurants einen Aligot zu probieren, ein typisches Gericht unserer Region, das ursprünglich in diesen berühmten Burons zubereitet wurde. Achten Sie darauf, dass um Sie herum eine der reichsten Floren Europas diese Hochebenen in der schönen Jahreszeit bedeckt. Auf der Weiterfahrt machen Sie einen Abstecher in das Dorf Aubrac, das auf den Jakobswegen liegt Unesco-Weltkulturerbe und Große Kulturroute des Europarats -, um die Kirche La Dômerie zu besichtigen und das Maison de l’Aubrac zu entdecken, ein Schaufenster der Geschichte und Traditionen dieser Region. Auf dem Weg dorthin kommen Sie an der Skistation Laguiole vorbei, wo die Jüngsten das Skifahren auf den winterlich verschneiten Pisten erlernen. Schlendern Sie schließlich, zurück in Laguiole, durch diesen kleinen, lebhaften Ort mit seinen zahlreichen Fertigkeiten. Denn von seinem berühmten Messer bis hin zur Herstellung des AOC-Käses Laguiole birgt dieses Dorf zahlreiche attraktive Schaufenster.

Italiano :

Nel cuore degli altipiani dell’Aveyron, l’altopiano vulcanico di Aubrac si estende all’infinito. Lungo tutto il percorso, vedrete innumerevoli Buron con i loro tetti di lauze (antichi caseifici di montagna). I paesaggi circostanti, dove la luce mutevole scolpisce le curve e le rocce, creano un’atmosfera unica. Salendo lentamente verso Nasbinals, seguirete le orme dei pellegrini diretti a Compostela. Fermatevi a metà strada per godervi il posto e assaggiare in uno dei tanti ristoranti un Aligot , un piatto tipico della nostra regione, preparato originariamente in questi famosi Buroni. Fate attenzione, intorno a voi una delle più ricche flora d’Europa ricopre questi altopiani nella bella stagione. Proseguendo, fate una deviazione verso il villaggio di Aubrac, sui Chemins de Compostelle? Patrimonio mondiale dell’Unesco e Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, per visitare la chiesa della Dômerie e scoprire la Maison de l’Aubrac , una vetrina della storia e delle tradizioni di questa regione. Durante il tragitto, passerete davanti alla stazione sciistica di Laguiole, dove i più giovani imparano a sciare sulle piste invernali innevate. Infine, tornati a Laguiole, passeggiate in questa vivace cittadina dalle mille abilità. Infatti, dal suo famoso coltello alla produzione del formaggio AOC Laguiole, questo villaggio ha molte vetrine attraenti.

Español :

En el corazón del altiplano del Aveyron, la meseta volcánica de Aubrac extiende sus horizontes hasta el infinito. A lo largo de este recorrido, verá innumerables Burons con sus techos de lauze (antiguas queserías de montaña). Los paisajes circundantes, donde la luz siempre cambiante esculpe las curvas y las rocas, crean una atmósfera única. Mientras subes lentamente a Nasbinals, seguirás los pasos de los peregrinos en su camino a Compostela. Deténgase a mitad de camino para disfrutar del lugar y degustar en uno de los muchos restaurantes un Aligot , plato típico de nuestra región, preparado originalmente en estos famosos Burons. Preste atención, a su alrededor una de las floras más ricas de Europa cubre estas mesetas en la bella estación. Continuando, desvíese hacia el pueblo de Aubrac, en los Chemins de Compostelle ? Patrimonio Mundial de la Unesco y Gran Itinerario Cultural del Consejo de Europa, para visitar la iglesia de la Dômerie y descubrir la Maison de l’Aubrac , escaparate de la historia y las tradiciones de esta región. Por el camino, pasará por la estación de esquí de Laguiole, donde los más jóvenes acuden a aprender a esquiar en las nevadas pistas de invierno. Por último, de vuelta a Laguiole, pasee por esta pequeña y animada ciudad con sus múltiples oficios. De hecho, desde su famoso cuchillo hasta la producción de queso AOC Laguiole, este pueblo cuenta con numerosos y atractivos escaparates.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-11-08 par ADT Aveyron