Bal du 14 juillet Les Magnolias Saintes

Informations pratiques

Saintes

Bal du 14 juillet

Les Magnolias 17 rue de Flandre Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez célébrer le 14 juillet au bal des Magnolias, animé par l’orchestre Rivage. Restauration sur place disponible.

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Les Magnolias 17 rue de Flandre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 37 65 41

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English :

Come celebrate July 14 at the Magnolias Ball, featuring the Rivage Orchestra. Food will be available on site.

L’événement Bal du 14 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge