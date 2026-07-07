Bal du 14 juillet Les Magnolias Saintes
mardi 14 juillet 2026 · Les Magnolias · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Bal du 14 juillet
Les Magnolias 17 rue de Flandre Saintes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer le 14 juillet au bal des Magnolias, animé par l’orchestre Rivage. Restauration sur place disponible.
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Les Magnolias 17 rue de Flandre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 37 65 41
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English :
Come celebrate July 14 at the Magnolias Ball, featuring the Rivage Orchestra. Food will be available on site.
L’événement Bal du 14 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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