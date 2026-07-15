Bal du Club de l’Amitié avec DELTA Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Bal du Club de l’Amitié avec DELTA

Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 19:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Profitez d’un après-midi dansant en compagnie du musicien-chanteur DELTA .

Entrée = 12€

Consommations gratuites.

Organisé par le Club de L’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon. .

Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27

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English :

Enjoy an afternoon of dancing with the singer-musician DELTA.

L’événement Bal du Club de l’Amitié avec DELTA Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis