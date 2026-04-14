Bal du printemps au Grand-Théâtre, Opéra National de Bordeaux, Bordeaux
Bal du printemps au Grand-Théâtre, Opéra National de Bordeaux, Bordeaux vendredi 17 avril 2026.
Bal du printemps au Grand-Théâtre Vendredi 17 avril, 14h30 Opéra National de Bordeaux Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Cette année, le Bal du Printemps investit pour la première fois le Grand Théâtre ! Rendez-vous au salon Boireau avec le groupe Frangipane & Cie, une formation qui revisite les grands classiques de la chanson française des années 40, 50 et 60.
Porté par la pétillante Frangipane, à la fois chanteuse et comédienne, le groupe vous promet une expérience musicale unique, sublimée par des arrangements originaux.
N’hésitez pas à compléter votre tenue avec un accessoire rétro pour participer pleinement à l’ambiance !
Un espace douceurs et rafraîchissement est prévu.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
Ouverture des portes : 14h
Organisé par la Direction Générations Seniors et Autonomie
Opéra National de Bordeaux Place de la comédie bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}]
avec le groupe Frangipane & Cie bal danse
ID photographique
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