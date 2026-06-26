Chaleins

Bal en plein air

Place des commerces Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez danser et vous amuser !

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Place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes joceline.prevot@orange.fr

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English :

Come dance and have fun!

L’événement Bal en plein air Chaleins a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre