Bal en plein air Chaleins
Bal en plein air Chaleins samedi 11 juillet 2026.
Chaleins
Bal en plein air
Place des commerces Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez danser et vous amuser !
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Place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes joceline.prevot@orange.fr
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English :
Come dance and have fun!
L’événement Bal en plein air Chaleins a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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