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Bal en plein air Chaleins

Bal en plein air Chaleins samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place des commerces
Ville
01480 Chaleins
Département
Ain
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Chaleins

Bal en plein air

Place des commerces Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez danser et vous amuser !
  .

Place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   joceline.prevot@orange.fr

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English :

Come dance and have fun!

L’événement Bal en plein air Chaleins a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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