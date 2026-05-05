Chaleins

Festival les gones en Saône

Chemin du stade Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-19

Une journée festive et conviviale qui s’annonce !

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Chemin du stade Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes lesgonesensaone@gmail.com

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English :

A festive and convivial day ahead!

L’événement Festival les gones en Saône Chaleins a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre