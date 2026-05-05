Festival les gones en Saône Chaleins
Festival les gones en Saône Chaleins mercredi 19 août 2026.
Chaleins
Festival les gones en Saône
Chemin du stade Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-19
Une journée festive et conviviale qui s’annonce !
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Chemin du stade Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes lesgonesensaone@gmail.com
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English :
A festive and convivial day ahead!
L’événement Festival les gones en Saône Chaleins a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre