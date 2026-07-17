Église Saint-Julien Exposition de peinture Église Saint-Julien Chaleins
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Chaleins
Informations pratiques
Chaleins
Église Saint-Julien Exposition de peinture
Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Julien accueillera une exposition réunissant des artistes locaux, présentant des œuvres de tous styles et de toutes techniques de peinture.
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Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
The Saint-Julien Church will host an exhibition featuring local artists, showcasing works in a variety of styles and painting techniques.
L’événement Église Saint-Julien Exposition de peinture Chaleins a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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