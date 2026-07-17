Église Saint-Julien Exposition de peinture Église Saint-Julien Chaleins

Informations pratiques

Chaleins

Église Saint-Julien Exposition de peinture

Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Julien accueillera une exposition réunissant des artistes locaux, présentant des œuvres de tous styles et de toutes techniques de peinture.

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Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

The Saint-Julien Church will host an exhibition featuring local artists, showcasing works in a variety of styles and painting techniques.

L’événement Église Saint-Julien Exposition de peinture Chaleins a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre