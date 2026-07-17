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AGENDA · Chaleins

Église Saint-Julien Exposition de peinture Église Saint-Julien Chaleins

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Chaleins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Julien
Adresse
Place de l'église
Ville
01480 Chaleins
Département
Ain
Tarif

Chaleins

Église Saint-Julien Exposition de peinture

Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’église Saint-Julien accueillera une exposition réunissant des artistes locaux, présentant des œuvres de tous styles et de toutes techniques de peinture.
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Église Saint-Julien Place de l’église Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 

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English :

The Saint-Julien Church will host an exhibition featuring local artists, showcasing works in a variety of styles and painting techniques.

L’événement Église Saint-Julien Exposition de peinture Chaleins a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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