Festival Les Gones en Saône Stade Municipal Chaleins
Festival Les Gones en Saône Stade Municipal Chaleins vendredi 21 août 2026.
Chaleins
Festival Les Gones en Saône
Stade Municipal Chemin du Stade Chaleins Ain
Tarif : 25 – 25 – 45 EUR
Tarif réduit
Concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-22 01:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Les Gones en Saône projettent un évènement culturel convivial et familial sur deux jours consécutifs avec des concerts, un projection de film et un espace jeux en famille adapté à tous les âges.
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Stade Municipal Chemin du Stade Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgonesensaone.fr
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English :
Les Gones en Saône plans a family-friendly cultural event over two consecutive days, with concerts, a film screening and a family play area for all ages.
L’événement Festival Les Gones en Saône Chaleins a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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