Festival Les Gones en Saône Stade Municipal Chaleins

Chaleins

Festival Les Gones en Saône

Stade Municipal Chemin du Stade Chaleins Ain

Tarif : 25 – 25 – 45 EUR

Tarif réduit

Concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Les Gones en Saône projettent un évènement culturel convivial et familial sur deux jours consécutifs avec des concerts, un projection de film et un espace jeux en famille adapté à tous les âges.

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Stade Municipal Chemin du Stade Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgonesensaone.fr

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English :

Les Gones en Saône plans a family-friendly cultural event over two consecutive days, with concerts, a film screening and a family play area for all ages.

L’événement Festival Les Gones en Saône Chaleins a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre