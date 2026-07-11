Marché de Noël Chaleins
vendredi 11 décembre 2026 · Chaleins
Informations pratiques
Chaleins
Marché de Noël
Place des Commerces Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 16:30:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Profitez des animations de Noël pour emmener vos enfants. Marché de créateurs, artisans et producteurs locaux.
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Place des Commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 83 07 mairiechaleins01@gmail.com
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English :
Take advantage of the Christmas entertainment to bring your children along. Market featuring local designers, craftsmen and producers.
L’événement Marché de Noël Chaleins a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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