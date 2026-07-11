Informations pratiques

Chaleins

Marché de Noël

Place des Commerces Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 16:30:00

fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Profitez des animations de Noël pour emmener vos enfants. Marché de créateurs, artisans et producteurs locaux.

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Place des Commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 83 07 mairiechaleins01@gmail.com

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English :

Take advantage of the Christmas entertainment to bring your children along. Market featuring local designers, craftsmen and producers.

L’événement Marché de Noël Chaleins a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre