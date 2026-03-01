Bal et concert de la Saint-Patrick

Rue des Vallées Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’équipe des C-Berry-Dancers vous donne rendez-vous pour leur soirée annuelle le 21 mars 2026.

A cette occasion nous aurons le plaisir de recevoir Alan Carter pour un concert.

Cette soirée est ouverte à tous danseurs et non danseurs.

Ouverture des portes à 18h30, début de la soirée à 19h30.

Les C-Berry Dancers vous donnent rendez-vous samedi 21 mars 2026 à la salle des fêtes Marcel Legras à Autry-le-Châtel pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la danse. Dès 19h30, profitez d’un concert d’Allan Carter, artiste incontournable de la scène country, avant de poursuivre la soirée avec un bal CD pour danser et partager un moment convivial entre passionnés. Que vous soyez danseur confirmé ou simplement curieux de découvrir l’ambiance chaleureuse de la country, cette soirée promet bonne humeur et énergie. Ouverture des portes à 18h30. Petite restauration sur place sur réservation. Une belle occasion de se retrouver, de profiter de la musique live et de faire vibrer la piste de danse dans une atmosphère festive et conviviale. 10 .

Rue des Vallées Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 36 75 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The C-Berry-Dancers team looks forward to seeing you at their annual party on March 21, 2026.

On this occasion, we’ll be delighted to welcome Alan Carter for a concert.

This evening is open to all: dancers and non-dancers alike.

Doors open at 6.30pm, and the evening begins at 7.30pm.

L’événement Bal et concert de la Saint-Patrick Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX