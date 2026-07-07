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AGENDA · Fouras

Bal et feu d’artifice place Carnot Fouras

mardi 14 juillet 2026 · place Carnot · Fouras

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
place Carnot
Adresse
Front de mer Ouest
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Bal et feu d’artifice

place Carnot Front de mer Ouest Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Soirée dansante et feu d’artifice.
  .

place Carnot Front de mer Ouest Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Dance and fireworks display

Dance evening and fireworks display

L’événement Bal et feu d’artifice Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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