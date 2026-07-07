AGENDA · Fouras
Bal et feu d’artifice place Carnot Fouras
mardi 14 juillet 2026 · place Carnot · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Bal et feu d’artifice
place Carnot Front de mer Ouest Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée dansante et feu d’artifice.
.
place Carnot Front de mer Ouest Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Dance and fireworks display
Dance evening and fireworks display
L’événement Bal et feu d’artifice Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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