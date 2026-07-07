Bal et feu d’artifice place Carnot Fouras

Informations pratiques

Fouras

Bal et feu d’artifice

place Carnot Front de mer Ouest Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée dansante et feu d’artifice.

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place Carnot Front de mer Ouest Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Dance and fireworks display

Dance evening and fireworks display

L’événement Bal et feu d’artifice Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan