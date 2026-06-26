Bal et feu d’artifice Place de l’abbé Stock Suresnes

Venez danser et rêver sous les étoiles avec le bal proposé par la compagnie Ambre 9 qui avait déjà fait vibrer le parquet l’année dernière !

Dans le cadre grandiose de la place de l’abbé Franz Stock, face au mémorial du Mont Valérien, le spectacle pyrotechnique de 20mn sur le thème des Sentinelles des mers sera époustouflant !

Une petite pause spectaculaire avant de reprendre les déhanchés et les enchaînements sur la piste de danse.

A partir de 19h.

Bal de 21h à 1h du matin

Feu d’artifice à 23 h (20 mn)

Gratuit. Restauration sur place Food trucks

Pour célébrer la Fête nationale, le Ville de Suresnes a prévu un bel et un feu d’artifice sous les étoiles … Pour danser et guincher jusqu’au bout de la nuit dans un cadre grandiose.

Le lundi 13 juillet 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T21:00:00+02:00_2026-07-13T01:00:00+02:00

Place de l’abbé Stock Avenue du professeur Léon Bernard 92150 Suresnes



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