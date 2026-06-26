Bal et feu d’artifice Place de l’abbé Stock Suresnes
Bal et feu d’artifice Place de l’abbé Stock Suresnes mardi 14 juillet 2026.
Venez danser et rêver sous les étoiles avec le bal proposé par la compagnie Ambre 9 qui avait déjà fait vibrer le parquet l’année dernière !
Dans le cadre grandiose de la place de l’abbé Franz Stock, face au mémorial du Mont Valérien, le spectacle pyrotechnique de 20mn sur le thème des Sentinelles des mers sera époustouflant !
Une petite pause spectaculaire avant de reprendre les déhanchés et les enchaînements sur la piste de danse.
A partir de 19h.
Bal de 21h à 1h du matin
Feu d’artifice à 23 h (20 mn)
Gratuit. Restauration sur place Food trucks
Pour célébrer la Fête nationale, le Ville de Suresnes a prévu un bel et un feu d’artifice sous les étoiles … Pour danser et guincher jusqu’au bout de la nuit dans un cadre grandiose.
Le lundi 13 juillet 2026
de 21h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-14T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-13T21:00:00+02:00_2026-07-13T01:00:00+02:00
Place de l’abbé Stock Avenue du professeur Léon Bernard 92150 Suresnes
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