Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardiner en milieu urbain, Jardibel, Suresnes

Jardiner en milieu urbain, Jardibel, Suresnes

Jardiner en milieu urbain, Jardibel, Suresnes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jardibel

Adresse : Allée Jacques Canetti 92150 Suresnes

Ville : 92150 Suresnes

Département : Hauts-de-Seine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : gratuit

Jardiner en milieu urbain 4 et 5 juillet Jardibel Hauts-de-Seine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T12:30:00+02:00 – 2026-07-05T13:00:00+02:00

Jardibel Allée Jacques Canetti 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Écluse-Belvédère Hauts-de-Seine Île-de-France Association
Découverte du jardinage en milieu urbain

À voir aussi à Suresnes (Hauts-de-Seine)