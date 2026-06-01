Jardiner en milieu urbain, Jardibel, Suresnes

Jardiner en milieu urbain 4 et 5 juillet Jardibel Hauts-de-Seine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:30:00+02:00 – 2026-07-05T13:00:00+02:00

Jardibel Allée Jacques Canetti 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Écluse-Belvédère Hauts-de-Seine Île-de-France Association

Découverte du jardinage en milieu urbain