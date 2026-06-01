Les cités-jardins, une utopie habitée, MUS Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes, Suresnes

Les cités-jardins, une utopie habitée 9 juillet – 30 août MUS Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Elle retrace l’histoire de la création des cités-jardins et plus particulièrement de 12 d’entre-elles. Les illustrations ont été réalisées par des artistes professionnels qui ont été accueillis dans une des villes adhérentes dans le cadre d’une résidence artistique. L’objectif des artistes était de rencontrer les habitants et de raconter cette histoire à travers leur regard.

MUS Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes Place Michel Colucci dit Coluche 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0141183737 Musée

Cette exposition a été créée à la suite de l’édition de l’ouvrage Les cités-jardins, une utopie habitée, à l’occasion des 10 ans de l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France en 2025.

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