Performance et visite dans la cité-jardins de Suresnes, Théâtre de Suresnes – Jean Vilar, Suresnes

Informations pratiques

Performance et visite dans la cité-jardins de Suresnes Dimanche 5 juillet, 16h00 Théâtre de Suresnes – Jean Vilar Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:05:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:05:00+02:00

Dans la cadre de la 10e édition de Jardins ouverts, une manifestation de la Région Île-de-France, en partenariat avec l’Association régionale des cités-jardins, le chorégraphe, danseur et comédien Gerry Quévreux présentera son spectacle Ici présent au cœur de la cité-jardins.

Cette pièce documentaire, interprétée par l’artiste et une musicienne, explore les notions de « où » et de « chez qui » elle se joue. Elle s’ancre ainsi dans l’histoire du territoire suresnois et de la cité-jardin, tout en convoquant passé, présent et futurs rêvés, dans un ton décalé et dynamique, porté par la danse et la musique.

La performance (20min) sera suivie d’un temps d’échange avec le public (15min) et d’une visite du quartier (30min). RDV sur le parvis du Théâtre de Suresnes Jean Vilar.

Théâtre de Suresnes – Jean Vilar 16 place Stalingrad, 92150, Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 18 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mus@ville-suresnes.fr »}]

Une performance artistique suivie d’une visite guidée en partenariat entre le Théâtre Jean Vilar, le MUS de Suresnes, l’ARCJ et l’artiste Gerry Quévreux. Performance Visite guidée

@ Ville de Suresnes