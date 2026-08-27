Bal Folk du Foyer Rural Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Informations pratiques

Arvert

Bal Folk du Foyer Rural

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le Foyer Rural d’Arvert vous invite au Bal Folk !

Préparez-vous à un moment festif et convivial à Arvert !

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com

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English :

The Foyer Rural d’Arvert invites you to the Bal Folk!

Get ready for a festive and convivial time in Arvert!

L’événement Bal Folk du Foyer Rural Arvert a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique