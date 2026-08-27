Bal Folk du Foyer Rural Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
samedi 21 novembre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Bal Folk du Foyer Rural
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Le Foyer Rural d’Arvert vous invite au Bal Folk !
Préparez-vous à un moment festif et convivial à Arvert !
.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com
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English :
The Foyer Rural d’Arvert invites you to the Bal Folk!
Get ready for a festive and convivial time in Arvert!
L’événement Bal Folk du Foyer Rural Arvert a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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