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AGENDA · Arvert

Bal Folk du Foyer Rural Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

samedi 21 novembre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salles des Fêtes d'Arvert
Adresse
Place Jacques Lacombe
Ville
17530 Arvert
Département
Charente-Maritime
Tarif

Arvert

Bal Folk du Foyer Rural

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Le Foyer Rural d’Arvert vous invite au Bal Folk !
Préparez-vous à un moment festif et convivial à Arvert !
  .

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71  foyerrural.arvert@gmail.com

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English :

The Foyer Rural d’Arvert invites you to the Bal Folk!
Get ready for a festive and convivial time in Arvert!

L’événement Bal Folk du Foyer Rural Arvert a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique

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