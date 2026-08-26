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AGENDA · Arvert

Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

samedi 3 octobre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salles des Fêtes d'Arvert
Adresse
Place Jacques Lacombe
Ville
17530 Arvert
Département
Charente-Maritime
Tarif

Arvert

Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Super Loto organisé par l’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains. Animé par Jerem Anim.
  .

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69 

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English :

Super Loto organized by the La Tremblade Ronce-les-Bains Municipal Employees’ Association. Hosted by Jerem Anim.

L’événement Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Arvert a été mis à jour le 2026-08-26 par Royan Atlantique

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