Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Informations pratiques

Arvert

Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Super Loto organisé par l’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains. Animé par Jerem Anim.

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69

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English :

Super Loto organized by the La Tremblade Ronce-les-Bains Municipal Employees’ Association. Hosted by Jerem Anim.

L’événement Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Arvert a été mis à jour le 2026-08-26 par Royan Atlantique