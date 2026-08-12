Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines Rue du Patronage Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez profiter d’un balk Folk, à Varades.

Vous retrouverez le groupe La Bernache, groupe angevin avec guitare, flûte traversière et accordéon.

Vous découvrirez ensuite le groupe Les P’tites Laines, originaire de Vendée.

L’évènement est organisé à l’Espace Alexandre Gautier, et par l’association Médiliane (assomediliane44370@orange.fr).

Vous pouvez réserver par le mail assomediliane44370@orange.fr, ou encore le téléphone 06 38 15 98 66. .

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 15 98 66

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English :

Come enjoy a folk festival in Varades.

L’événement Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis