Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines Rue du Patronage Loireauxence
samedi 7 novembre 2026 · Rue du Patronage · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Venez profiter d’un balk Folk, à Varades.
Vous retrouverez le groupe La Bernache, groupe angevin avec guitare, flûte traversière et accordéon.
Vous découvrirez ensuite le groupe Les P’tites Laines, originaire de Vendée.
L’évènement est organisé à l’Espace Alexandre Gautier, et par l’association Médiliane (assomediliane44370@orange.fr).
Vous pouvez réserver par le mail assomediliane44370@orange.fr, ou encore le téléphone 06 38 15 98 66. .
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 15 98 66
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English :
Come enjoy a folk festival in Varades.
L’événement Bal Folk La Bernache, suivi de Les P’tites Laines Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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