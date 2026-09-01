Tournoi de corhole et soirée brasero, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
samedi 12 septembre 2026 · Ô'Bart · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Tournoi de cornhole et soirée brasero, à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez profiter d’un tournoi de corhnole l’après-midi au Ô Bart, et d’une soirée brasero ensuite.
En partenariat avec le Cornhole Florentais, le O’Bart vous prépare une journée de folie à Varades, mêlant compétition, convivialité et régalade.
AU PROGRAMME
_ Dès 14h Tournoi de corhnole, venez défier les autres équipes dans une ambiance ultra fun !Tarif 12 € par binôme. Inscription via le QR sur l’affiche, ou via le lien de réservation ci-dessous dans la page.
_ À partir de 19h Soirée Brasero. Après l’effort, le réconfort autour d’un bon feu de Estiveo Brasero & Kamado et de viandes savoureuses de cotebouche. Tarif 20 € par personne. Réservation obligatoire avant le 05/09.
INFOS PRATIQUES
Où Ô B’ART — 431 Rue Général de Gaulle, 44370 Varades
Bières fraîches et bonne humeur garanties toute la journée !Places limitées pour le tournoi et le repas, ne tardez pas à inscrire votre binôme et à réserver votre part de brasero ! .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Come enjoy a corhnole tournament this afternoon at %D4 Bart, followed by a bonfire in the evening.
L’événement Tournoi de cornhole et soirée brasero, à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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