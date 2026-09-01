Tournoi de corhole et soirée brasero, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Tournoi de cornhole et soirée brasero, à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez profiter d’un tournoi de corhnole l’après-midi au Ô Bart, et d’une soirée brasero ensuite.

En partenariat avec le Cornhole Florentais, le O’Bart vous prépare une journée de folie à Varades, mêlant compétition, convivialité et régalade.

AU PROGRAMME

_ Dès 14h Tournoi de corhnole, venez défier les autres équipes dans une ambiance ultra fun !Tarif 12 € par binôme. Inscription via le QR sur l’affiche, ou via le lien de réservation ci-dessous dans la page.

_ À partir de 19h Soirée Brasero. Après l’effort, le réconfort autour d’un bon feu de Estiveo Brasero & Kamado et de viandes savoureuses de cotebouche. Tarif 20 € par personne. Réservation obligatoire avant le 05/09.

INFOS PRATIQUES

Où Ô B’ART — 431 Rue Général de Gaulle, 44370 Varades

Bières fraîches et bonne humeur garanties toute la journée !Places limitées pour le tournoi et le repas, ne tardez pas à inscrire votre binôme et à réserver votre part de brasero ! .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a corhnole tournament this afternoon at %D4 Bart, followed by a bonfire in the evening.

L’événement Tournoi de cornhole et soirée brasero, à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis