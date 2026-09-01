Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs Loireauxence
mercredi 16 septembre 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs
La Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
Partez à la découverte du village de pêcheurs de La Meilleraie avec Hélène Guegnard !
Partez à la découverte du village de pêcheurs de La Meilleraie avec Hélène Guegnard.
Cette guide expérimentée vous amènera découvrir la vie au bord de la Loire au cours des siècles.
Le rendez-vous est au square Bonchamps.
Visite tous les 3èmes jeudis du mois en juillet et août.
Visite tous les 3èmes mercredis du mois le reste de l’année.
Visite possible à partir de 4 personnes minimum.
8€/personne.
Visite sur-mesure pour les groupes.
Sur réservation au 06 46 00 34 94. .
La Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net
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English :
Discover the fishing village of La Meilleraie with Hélène Guegnard!
L’événement Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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