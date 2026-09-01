Informations pratiques

Loireauxence

Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs

La Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Partez à la découverte du village de pêcheurs de La Meilleraie avec Hélène Guegnard !

Partez à la découverte du village de pêcheurs de La Meilleraie avec Hélène Guegnard.

Cette guide expérimentée vous amènera découvrir la vie au bord de la Loire au cours des siècles.

Le rendez-vous est au square Bonchamps.

Visite tous les 3èmes jeudis du mois en juillet et août.

Visite tous les 3èmes mercredis du mois le reste de l’année.

Visite possible à partir de 4 personnes minimum.

8€/personne.

Visite sur-mesure pour les groupes.

Sur réservation au 06 46 00 34 94. .

La Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

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English :

Discover the fishing village of La Meilleraie with Hélène Guegnard!

L’événement Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis