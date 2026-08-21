Séances découverte de la céramique Chloé Raimbault Loireauxence
vendredi 4 septembre 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Séances découverte de la céramique Chloé Raimbault
27 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 13:30:00
fin : 2026-12-04 15:30:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Des séances découverte pour tous à offrir ou pour se faire plaisir !
Tous les vendredis du mois, la céramiste Chloé Raimbault vous invite dans son atelier pour créer l’objet de votre choix et le décorer à l’engobe. Vous pourrez ensuite récupérer votre sublime création une fois cuite et émaillée par les soins de la céramiste, environ 3 semaines après la séance.
Séances de 2h à 60€/pers. tout compris. .
27 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65
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English :
Introductory sessions for everyone—to give as a gift or to treat yourself!
L’événement Séances découverte de la céramique Chloé Raimbault Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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