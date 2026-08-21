Informations pratiques

Loireauxence

Séances découverte de la céramique Chloé Raimbault

27 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 13:30:00

fin : 2026-12-04 15:30:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Des séances découverte pour tous à offrir ou pour se faire plaisir !

Tous les vendredis du mois, la céramiste Chloé Raimbault vous invite dans son atelier pour créer l’objet de votre choix et le décorer à l’engobe. Vous pourrez ensuite récupérer votre sublime création une fois cuite et émaillée par les soins de la céramiste, environ 3 semaines après la séance.

Séances de 2h à 60€/pers. tout compris. .

27 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65

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English :

Introductory sessions for everyone—to give as a gift or to treat yourself!

L’événement Séances découverte de la céramique Chloé Raimbault Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis