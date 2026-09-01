Cycle d’ateliers Bienvenue à la retraite Loireauxence
jeudi 10 septembre 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Cycle d’ateliers Bienvenue à la retraite
Salle des Magnolias à la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-11-05
A la retraite, ou bientôt ? Profitez du cycle gratuit d’ateliers collectifs de septembre à novembre 2026 (6 séances gratuites).
L’objectif ? Faire des rencontres et avoir les clefs pour vivre pleinement une retraite active prendre soin de soi, gérer son nouveau quotidien et son rythme, veiller à son équilibre, gérer ses démarches administratives et financières.
Les ateliers auront lieu tous les jeudis du 10 septembre au 5 novembre 2026 (10h à 12h) à la salle des Magnolias, La Mabiterie, Varades. Accessibles sur inscription uniquement.
Voir affiche de l’évènement dans cet article. .
Salle des Magnolias à la Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 63 94 efs@loireauxence.fr
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English :
Already retired, or planning to retire soon? Take advantage of the free series of group workshops from September to November 2026 (6 free sessions).
L’événement Cycle d’ateliers Bienvenue à la retraite Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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