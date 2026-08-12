Informations pratiques

Loireauxence

Vide-greniers au profit du téléthon

Parc de la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez participer à ce vide-grenier à Varades au profit du Téléthon.

Buvette et petite restauration sur place. .

Parc de la Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 73 36 56 doreto56@gmail.com

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English :

Come join us at the Varades yard sale to benefit the Telethon.

L’événement Vide-greniers au profit du téléthon Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis