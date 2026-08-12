Vide-greniers au profit du téléthon Loireauxence
dimanche 6 septembre 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Vide-greniers au profit du téléthon
Parc de la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez participer à ce vide-grenier à Varades au profit du Téléthon.
Buvette et petite restauration sur place. .
Parc de la Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 73 36 56 doreto56@gmail.com
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English :
Come join us at the Varades yard sale to benefit the Telethon.
L’événement Vide-greniers au profit du téléthon Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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