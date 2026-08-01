Concert estival à la Meilleraie, Les facéties de Rom’1 et Violontare et Guicelle Cale de la Meilleraie Loireauxence
samedi 22 août 2026 · Cale de la Meilleraie · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Concert estival à la Meilleraie, Les facéties de Rom’1 et Violontare et Guicelle
Cale de la Meilleraie 368 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez profiter de ce double concert au niveau de la cale de la Meilleraie.
Cet évènement est organisé par l’association La Meilleraie Animation.
Soirée concert avec les artistes Les facéties de Rom’1 et Violontare et Guicelle .
Pas de réservation nécessaire (paiement sur place 10€ à partir de 16 ans. 5€ pour les 7 à 15 ans, ainsi que les demandeurs d’emploi et étudiants). .
Cale de la Meilleraie 368 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03
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English :
Come enjoy this double concert at the Meilleraie dock.
L’événement Concert estival à la Meilleraie, Les facéties de Rom’1 et Violontare et Guicelle Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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