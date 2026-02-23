Bal Folk Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Bal Folk Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde samedi 30 mai 2026.
Bal Folk
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’atelier Danse Folk de l’AAM organise pour la quatrième année son bal folk à la Passerelle le samedi 30 mai 2026.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 61 01 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the fourth year, the AAM?s Danse Folk workshop is organizing its Folk Ball at La Passerelle on Saturday, May 30, 2026.
L’événement Bal Folk Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique