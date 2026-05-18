Repair Café La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

Repair Café

La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vêtements, bicyclettes, jouets, appareils électriques, petits meubles, …

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La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29 csc.meschers@wanadoo.fr

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English :

Clothing, bicycles, toys, electrical appliances, small furniture, etc.

L’événement Repair Café Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique