Repair Café La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Repair Café La Passerelle Meschers-sur-Gironde samedi 6 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
Repair Café
La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vêtements, bicyclettes, jouets, appareils électriques, petits meubles, …
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La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29 csc.meschers@wanadoo.fr
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English :
Clothing, bicycles, toys, electrical appliances, small furniture, etc.
L’événement Repair Café Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique
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