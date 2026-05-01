CREA UNIPOP Film Vita et Virginia suivi d’une visio-conférence par Adéle Cassigneul Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

CREA UNIPOP Film Vita et Virginia suivi d’une visio-conférence par Adéle Cassigneul

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

pour les membres de l’AFA association franco-anglaise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Séance film suivi d’une visio-confèrence dans le cadre des UNIPOP de Ville en Ville de Pessac-Bordeaux.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

Film screening followed by a videoconference as part of the UNIPOP de Ville en Ville program in Pessac-Bordeaux.

L’événement CREA UNIPOP Film Vita et Virginia suivi d’une visio-conférence par Adéle Cassigneul Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique