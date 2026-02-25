Festival Les Sables Électroniques Plage des Vergnes Meschers-sur-Gironde
Festival Les Sables Électroniques Plage des Vergnes Meschers-sur-Gironde vendredi 29 mai 2026.
Festival Les Sables Électroniques
Plage des Vergnes Avenue des Vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Les Sables Électroniques est un festival de musiques actuelles et pluridisciplinaire, organisé sur la plage des Vergnes les 29, 30 et 31 mai 2026.
.
Plage des Vergnes Avenue des Vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-sonorites-diatoniques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Sables Électroniques is a multi-disciplinary contemporary music festival to be held on Les Vergnes beach on May 29, 30 and 31, 2026.
L’événement Festival Les Sables Électroniques Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique