Festival Les Sables Électroniques Plage des Vergnes Meschers-sur-Gironde

Festival Les Sables Électroniques

Plage des Vergnes Avenue des Vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

2026-05-29

Les Sables Électroniques est un festival de musiques actuelles et pluridisciplinaire, organisé sur la plage des Vergnes les 29, 30 et 31 mai 2026.

Plage des Vergnes Avenue des Vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-sonorites-diatoniques.fr

English :

Les Sables Électroniques is a multi-disciplinary contemporary music festival to be held on Les Vergnes beach on May 29, 30 and 31, 2026.

L’événement Festival Les Sables Électroniques Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique