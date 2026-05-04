CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 2 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-02 16:45:00
Date(s) :
2026-06-02
CINE THE Film suivi d’une collation en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
CINE THE: Film followed by a snack in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .
L’événement CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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