CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:30:00

fin : 2026-06-02 16:45:00

Date(s) :

2026-06-02

CINE THE Film suivi d’une collation en partenariat avec les associations Saint-Georges Accueille et Les Amis de Meschers .

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CINE THE: Film followed by a snack in partnership with the associations Saint-Georges Accueille and Les Amis de Meschers .

L’événement CREA Ciné-Thé Film C’est quoi l’amour ? suivi d’une collation Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique