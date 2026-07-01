Bal folk Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes
samedi 18 juillet 2026 · Artisan Gribouilleur · Sainte-Suzanne-et-Chammes
Informations pratiques
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bal folk
Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez nous montrer vos meilleurs pas de danse, avec le groupe Les Taupins d’abord!
Sept musiciens, un répertoire folk , des danses traditionnelles, de l’énergie et du partage!
Restauration sur place. .
Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 9 86 11 68 11
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English :
Come show us your best dance moves—starting with the group Les Taupins!
L’événement Bal folk Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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