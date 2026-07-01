Bal folk Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Bal folk

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez nous montrer vos meilleurs pas de danse, avec le groupe Les Taupins d’abord!

Sept musiciens, un répertoire folk , des danses traditionnelles, de l’énergie et du partage!

Restauration sur place. .

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 9 86 11 68 11

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English :

Come show us your best dance moves—starting with the group Les Taupins!

L’événement Bal folk Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons